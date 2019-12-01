Старшеклассники Ярковского района встретились на форуме

| Фото: yarkovo.admtyumen.ru | Фото: yarkovo.admtyumen.ru

Форум старшеклассников состоялся в Ярковской школе. Первая часть встречи посвятили клубу старшеклассников "Ювента", которому в этом году исполнилось 25 лет, сообщает администрация муниципального района.

На форум пригласили основателей "Ювенты" Галину Лукину, Надежду Петрову, Любовь Важенину, Галину Акимову, Зою Завьялову. Начальник управления образования района Людмила Ершова выразила признательность основателям и руководителям клуба.

Вторая часть форума включила в себя интенсив "Конвейер проектов". Ребята разделились на три группы и отправились на рабочие площадки. Перед ними была поставлена сложная задача: наметить новый формат проведения мероприятий для старшеклассников.