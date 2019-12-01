Депутат Владимир Столяров поздравил финалистов конкурса "Жас Ұрпақ/Новое поколение" песней

| Фото: Национально-культурная автономия казахов Тюменской области | Фото: Национально-культурная автономия казахов Тюменской области

Искренняя и необыкновенно дружеская атмосфера в Тюменском колледже искусств, где 20 декабря проходил первый областной фестиваль-конкурс казахского детского творчества "Жас Ұрпақ/Новое поколение", вдохновила депутата областной думы Владимира Столярова на песенное поздравление всем его участникам, организаторам и гостям.

"Я желаю счастья вам, счастье в этом мире большом", - услышали они.

"Родители и дети – это то, что объединяет не только казахов, это объединяет всех нас, - отметил Владимир Столяров. - Мы радуемся, когда искусство приходит к людям, радуемся танцам, песням, объятиям, хорошему столу. Это ведь душа детская поет. Поет, потому что мама с папой, бабушка с дедушкой позволили ребенку почувствовать себя востребованным. Я думаю, что все согласны с тем, что творчество объединяет и вдохновляет нас на хороший результат, хорошую работу, хорошие взаимоотношения, хорошие песни, дружбу между всеми народами, всеми поколениями. Я желаю счастья вам, потому что, когда человек счастлив – он здоров, успешен и может гордиться своими детьми, своими предками. Будьте счастливы!"

Фестиваль "Жас Ұрпақ/Новое поколение"" - этнокультурный проект для школьников Тюменской области, направленный на укрепление взаимодействия народов, проживающих в регионе, сохранение и развитие казахской культуры и языка.

Он организован по инициативе региональной национально-культурной автономии казахов и стал главным событием Дней казахской культуры в Тюменской области, которые состоялись 17-21 декабря.

В финале фестиваля выступили 38 участников и творческих коллективов из Казанского, Абатского, Исетского, Ишимского, Омутинского, Тюменского, Упоровского районов, Голышмановского и Заводоуковского городских округов, Ишима и Тюмени.

Борис Олейник