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Более восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в 2020 году

Общество, 18:25 23 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более восьми тысяч деревьев высадят на территории областного центра в течение 2020 года. Об этом на заседании коллегии администрации Тюмени рассказал директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев, сообщает администрация города.

Как отметил Семен Тегенцев, в 2019 году было высажено 8 тыс. 513 деревьев. Озеленение провели в парках и скверах, вдоль улиц и магистралей, во дворах и на территории социальных учреждений.

В ходе акции "Классное дерево" школьники высадили 539 деревьев. Также тюменцы приняли участие в экологическом проекте "Посади дерево": на десяти дворовых территориях их жители высадили 119 деревьев.

План озеленения сформирован с учетом того, что посадки не должны осуществляться в местах, где проложены инженерные сети или на их охранных зонах, на месте сноса аварийных деревьев. Обязательно учитывается видовое разнообразие зеленых насаждений, принимаются в расчет мнения сообщества озеленителей Тюмени.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что программа озеленения так масштабно реализуется впервые и тюменцы дают этой работе положительные оценки. На портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Зеленый город" отражены все участки, где проходили работы. Подрядчики несут гарантийные обязательства, а также осуществляют уход за высаженными деревьями.

"Зеленый город" объединяет предпринимателей, специалистов-градостроителей и рядовых жителей – все включились в процесс озеленения областного центра. Тюменцы могут принять участие в разработке плана озеленения и благоустройства каждого района на 2020 год, каждый житель может отследить его исполнение", - заметил глава города.

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# деревья , озеленение , Руслан Кухарук

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