Белый лабрадор Нельсон поздравил особенных детей с Новым годом

| Фото: Тюменский район во "ВКонтакте" | Фото: Тюменский район во "ВКонтакте"

Собака в костюме елки пришла на новогодний праздник поздравить детей с ограниченными возможностями здоровья, который состоялся в комплексном центре социального обслуживания населения Тюменского района 20 декабря, сообщает пресс-служба главы администрации.

Белый лабрадор стал гвоздем программы, ребята наряжали Нельсона, гладили и разговаривали с ним. Он в ответ бесперебойно вилял хвостом и облизывал детвору. Нельсон подавал лапу всем желающим, а после елки каждый мог сфотографироваться с ним на память.

Кроме того, ребята приняли участие в театрализованном представлении, заступились за кота Драника, которого обижали злые бабки-Ежки, закидали их мягкими снежками и вызволили из плена Снегурочку. После волшебного перевоспитания злые персонажи стали добрыми и помогли Деду Морозу раздать детям подарки от губернатора Тюменской области.