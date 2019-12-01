Умер Артур Ольховский

| Фото: тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр» | Фото: тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр»

Лидер тюменского поискового движения Артур Ольховский скончался 22 декабря, сообщает Тюменская региональная общественная организация "Областной поисковый центр". Ему было 52 года.

Прощание пройдет во Дворце пионеров (ул. Челюскинцев, 46) 24 декабря с 12 до 14 часов.

Артур Ольховский создал первый тюменский поисковый отряд на базе Дворца пионеров в 1987 году и с тех пор занимался организацией экспедиций. В 1989 году 15 тюменцев приняли участие во Всесоюзной "Вахте памяти" в Мясном Бору. В 1991 году в регионе насчитывалось четыре поисковых отряда, в 2003 году — десять, в 2019 году — 19 отрядов.

В общей сложности за три десятилетия тюменские поисковики под руководством Артура Ольховского подготовили к погребению останки почти десяти тысяч советских солдат. Помимо поискового центра, он возглавлял городскую детскую общественную организацию "Республика неугомонных".

Артур Валерьевич был отличником сферы молодежной политики, награжден медалями Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества", "За заслуги в увековечении памяти погибших при защите Отечества", памятной медалью "Патриот России", нагрудным знаком "За активный поиск", благодарностями и почетными грамотами президента РФ, губернатора Тюменской области и регионального парламента.

Сотрудники информационного агентства "Тюменская линия" выражают соболезнования родным и близким Артура Ольховского.

| Фото: тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр» | Фото: тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр»

Дарья Казакова