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За пьяную езду северянина отправили в колонию

Происшествия, 12:23 24 декабря 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменский районный суд на пять месяцев отправил в колонию жителя Ноябрьска за пьяную езду. Остановленный патрулем ДПС, водитель Lexus GS 300 отказался пройти освидетельствование, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ранее за пьяную езду молодой человек уже получил штраф в 200 тыс. рублей и был лишен прав на полтора года.

Суд назначил подсудимому северянину пять месяцев колонии-поселения и на два года и девять месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# колония-поселение , пьяная езда , суд

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