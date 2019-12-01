За пьяную езду северянина отправили в колонию
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Тюменский районный суд на пять месяцев отправил в колонию жителя Ноябрьска за пьяную езду. Остановленный патрулем ДПС, водитель Lexus GS 300 отказался пройти освидетельствование, сообщает прокуратура Тюменской области.
Ранее за пьяную езду молодой человек уже получил штраф в 200 тыс. рублей и был лишен прав на полтора года.
Суд назначил подсудимому северянину пять месяцев колонии-поселения и на два года и девять месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.