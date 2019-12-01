За пьяную езду северянина отправили в колонию

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменский районный суд на пять месяцев отправил в колонию жителя Ноябрьска за пьяную езду. Остановленный патрулем ДПС, водитель Lexus GS 300 отказался пройти освидетельствование, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ранее за пьяную езду молодой человек уже получил штраф в 200 тыс. рублей и был лишен прав на полтора года.

Суд назначил подсудимому северянину пять месяцев колонии-поселения и на два года и девять месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.