Мобильный ФАП принимает пациентов в Тобольском районе

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт начал работу в Тобольском районе. "Мобильный ФАП" областная больница №3 получила в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Пункт оснащен самым современным оборудованием: аппаратом для измерения внутриглазного давления, цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом и другим. Для оказания медицинской помощи жителям Тобольского района на выезде ведут прием фельдшер, акушер-гинеколог, врачи различных специализаций, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Медицинский комплекс создан на базе многосекционного фургона и оборудован всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических. Теплоизоляционные материалы позволяют работать при температурах до минус 40 градусов.