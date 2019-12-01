  • 24 декабря 201924.12.2019вторник
  • USD62,2499
    EUR68,9978
  • В Тюмени -3..-5 С 7 м/с ветер юго-западный

Мобильный ФАП принимает пациентов в Тобольском районе

Общество, 13:07 24 декабря 2019

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт начал работу в Тобольском районе. "Мобильный ФАП" областная больница №3 получила в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Пункт оснащен самым современным оборудованием: аппаратом для измерения внутриглазного давления, цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом и другим. Для оказания медицинской помощи жителям Тобольского района на выезде ведут прием фельдшер, акушер-гинеколог, врачи различных специализаций, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Медицинский комплекс создан на базе многосекционного фургона и оборудован всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических. Теплоизоляционные материалы позволяют работать при температурах до минус 40 градусов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольский район , ФАПы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 24.12.2019Участники ансамбля "Росстань" проведут урок по зимним святкам
13:40 24.12.2019Победители олимпиады "Великая Победа" побывают на репетиции парада на Красной площади
13:07 24.12.2019Мобильный ФАП принимает пациентов в Тобольском районе
12:45 24.12.2019В Тюмени вручили премию имени Виктора Муравленко 