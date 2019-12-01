Два человека спасены из горящего дома на улице Гастелло в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека спасены из горящего трехэтажного дома на ул. Гастелло в Тюмени в 18 часов 58 минут 24 декабря.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

"В 18 часов 55 минут поступил сигнал о пожаре в трехэтажном доме на улице Гастелло. По прибытии пожарных расчетов полыхала вся кровля дома. Спасены два человека. Локализация огня продолжается", - рассказал он.

Как заметил Сергей Юсько, дом 270 кв. метров, горит только крыша, угрозы распространения огня на близлежащие дома нет. Пожарные держат стихию под контролем. На месте происшествия работают 40 человек личного состава, девять единиц спецтехники.

Анжела Лебедева