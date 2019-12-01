  • 24 декабря 201924.12.2019вторник
  • USD62,2499
    EUR68,9978
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Два человека спасены из горящего дома на улице Гастелло в Тюмени

Происшествия, 20:05 24 декабря 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека спасены из горящего трехэтажного дома на ул. Гастелло в Тюмени в 18 часов 58 минут 24 декабря.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

"В 18 часов 55 минут поступил сигнал о пожаре в трехэтажном доме на улице Гастелло. По прибытии пожарных расчетов полыхала вся кровля дома. Спасены два человека. Локализация огня продолжается", - рассказал он.

Как заметил Сергей Юсько, дом 270 кв. метров, горит только крыша, угрозы распространения огня на близлежащие дома нет. Пожарные держат стихию под контролем. На месте происшествия работают 40 человек личного состава, девять единиц спецтехники.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Гастелло , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 24.12.2019Два человека спасены из горящего дома на улице Гастелло в Тюмени
13:29 24.12.2019Сто восемьдесят дольщиков Тюмени получили долгожданное жилье
13:13 24.12.2019Задержан грабитель, нападавший на женщин в Тобольске
12:23 24.12.2019За пьяную езду северянина отправили в колонию