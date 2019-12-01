В Ишиме врачи регистрируют риновирусы и аденовирусы

| Фото: пресс-служба областной больницы №4 | Фото: пресс-служба областной больницы №4

898 случаев ОРВИ зарегистрировано в Ишиме с 16 по 22 декабря. Это на 52 случая больше по сравнению с предыдущим периодом. Эпидемиологический порог в городе не превышен, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Случаев заболеваемости гриппом в Ишиме не зафиксировано. Выявляются чаще рино- и аденовирусы. Эти инфекции характеризуются высокой температурой тела, воспалением слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, насморком и першением в горле.

Чаще всего болеют дети из организованных коллективов. Из 737 заболевших всего 94 ребенка были привиты от гриппа. С осложнениями после перенесенного заболевания, такими как пневмония, в больницу попали 13 человек, в том числе один взрослый. Из числа детей возраст пятерых - до двух лет.

Врачи напоминают, что инфекции передаются воздушно-капельным путем. Но не стоит забывать и о контактно-бытовом пути, когда заразиться инфекцией возможно при рукопожатии, прикосновении к предметам, на поверхности которых находятся частички слюны инфицированного человека. Важно научить детей чаще мыть руки или пользоваться антибактериальными салфетками.