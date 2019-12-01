Следователи проверяют факт гибели человека при пожаре в Тюмени

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре на ул. Олега Кошевого в Тюмени 25 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Тело неустановленного мужчины было обнаружено на первом этаже здания хостела. По данному факту следственным отделом по Калининскому округу Тюмени проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят личность погибшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.