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Тюменские кадеты исполняли "Merry Christmas Everyone" и "Jingle Bells"

Общество, 17:20 25 декабря 2019

Тюменское президентское кадетское училище | Фото: Тюменское президентское кадетское училище

Кадеты 5а класса с песней “Twelve days of Christmas” стали победителями конкурса рождественских песен на иностранном языке "Гимн Рождеству", который прошел среди кадет пятого курса в Тюменском президентском кадетском училище, сообщает пресс-служба училища.

Второе место завоевали кадеты 5е класса, исполнившие песню “Santa Claus is coming to town”. Третье разделили музыкальные коллективы 5б и 5г классов с композициями "Merry Christmas Everyone" и "Jingle Bells".

Номера оценивали по технике речи, качеству исполнения, оригинальности постановки номера, культуре поведения на сцене и артистичности.

Остальных участников конкурса отметили специальными грамотами в различных номинациях: "Хранители немецких рождественских традиций", "Оригинальность исполнения и инсценировки", "Артистичное исполнение", "Выразительное исполнение сложного музыкального произведения" и так далее.

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"Это был настоящий праздник творчества и артистизма, который прошел в дружеской и творческой атмосфере. Программу конкурса составили самые разнообразные номера, исполненные на высоком уровне", – поделилась впечатлениями преподаватель английского языка Инна Милинчукова.

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# конкурсы , Тюменское президентское кадетское училище

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