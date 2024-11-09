Молодые специалисты "Транснефть – Сибири" приняли участие в семинаре компании в Челябинске

| Фото: Дарья Москалевская | Фото: Дарья Москалевская

Участие техническом семинаре Совета молодёжи компании, проходившем на базе ООО "Уральские динамические машины" в Челябинске, приняли специалисты "Транснефть – Сибири".

Цель мероприятия - обмен опытом среди молодых специалистов компании, совершенствование знаний, а также повышение мотивации к научно-технической работе в области трубопроводного транспорта нефти.

Участники посетили площадки АО "Транснефть Нефтяные Насосы", АО "Русские электрические двигатели", а также сталелитейный завод ООО "БВК", ООО "Современные кузнечные технологии", специализирующееся на производстве поковок для насосов, электродвигателей, генераторов, турбин и других изделий методом свободной ковки.

Представители предприятий подробно рассказали гостям о производственной деятельности, показали основные технологические процессы, оборудование и ответили на их вопросы.

В ходе экскурсии участники мероприятия получили новые знания о производстве нефтяных насосов и электродвигателей, а также ознакомились с литейным и кузнечным производством современного формата.

Также прошло обучение молодых специалистов по программе системы развития "Транснефть" – Оптимум в формате дискуссионной сессии.

"Участие в подобных мероприятиях мотивирует молодого специалиста, помогает развиваться. Всегда интересно познакомиться с коллегами из других организаций системы "Транснефть", обменяться опытом, расширить кругозор и познакомиться с передовыми технологиями предприятия. Ярких впечатлений и хороших эмоций добавила культурно-познавательная программа", – рассказала участница Совета молодежи АО "Транснефть – Сибирь" Дарья Москалевская.