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В Тюмени казакам-первопроходцам Сибири передали флаг с изображением Архангела Михаила

Общество, 12:14 08 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественная передача копии флага с изображением Архангела Михаила прошла у памятника казакам-первопроходцам Сибири в тюменском сквере "Казачьи луга" 8 ноября.

"Флаг восстановили по описаниям очевидцев. Это тот самый флаг, который хранился на тюменской земле десятилетия. Затем его передали в столицу Сибирского казачества город Омск. Следы оригинала были утеряны 106 лет назад, но по сохранившимся изображениям знамя смогли воссоздать", - сказал заместитель председателя Совета директоров ХБ "Сибинтел" Марк Добрянский.

Затем он вручил флаг на древке атаману Отдельского казачьего общества Тюменской области Николаю Белослудцеву и атаману Тюменского городского казачьего общества Михаилу Ширяеву. После флаг передали настоятелю казачьего храма преподобного Серафима Саровского иерею Владимиру Язову.

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"Это знаменательное событие должно остаться в памяти тюменских казаков навсегда. Я хочу поблагодарить руководителей за решение передать нам эту святыню для хранения в казачьем храме. Это поможет казачеству сохранить исторические традиции", - отметил Николай Белослудцев.

Иерей Владимир Язов добавил, что будет проведен специальный чин "Прибивание к древку" и его освящение. В завершение церемонии передачи флага участники возложили цветы и гирлянды к памятнику легендарным казакам-первопроходцам Сибири.

Юлия Божок

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# казаки , казачье войско , Николай Белослудцев , храмы

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