В Тюмени поэтапно заменяют старые деревья

| Фото: Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

На ул. 25-го Октября вместо снесенных старовозрастных кленов высажена черемуха и рябина, по ул. Первомайской — липы, а на площади Памяти заменили усохшие ели.

Все молодые деревца выращены в местных питомниках и высажены в рамках муниципального контракта.

В случае гибели зеленых насаждений подрядчик за свой счет должен их заменить. Так, на ул. Семенова были заменены тополя, сообщает администрация города.