В Тюмени поэтапно заменяют старые деревья
Общество, 19:01 08 ноября 2024
| Фото: Администрации Тюмени
На ул. 25-го Октября вместо снесенных старовозрастных кленов высажена черемуха и рябина, по ул. Первомайской — липы, а на площади Памяти заменили усохшие ели.
Все молодые деревца выращены в местных питомниках и высажены в рамках муниципального контракта.
В случае гибели зеленых насаждений подрядчик за свой счет должен их заменить. Так, на ул. Семенова были заменены тополя, сообщает администрация города.