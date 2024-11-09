  • 9 ноября 20249.11.2024суббота
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

В Тюмени поэтапно заменяют старые деревья

Общество, 19:01 08 ноября 2024

Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

На ул. 25-го Октября вместо снесенных старовозрастных кленов высажена черемуха и рябина, по ул. Первомайской — липы, а на площади Памяти заменили усохшие ели.

Все молодые деревца выращены в местных питомниках и высажены в рамках муниципального контракта.

В случае гибели зеленых насаждений подрядчик за свой счет должен их заменить. Так, на ул. Семенова были заменены тополя, сообщает администрация города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# высадка деревьев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 08.11.2024Юбилейный термальный сезон стартовал в Тюмени
19:30 08.11.2024"Книгу года" назвали в Тюмени
19:16 08.11.2024Молодые специалисты "Транснефть – Сибири" приняли участие в семинаре компании в Челябинске
19:01 08.11.2024В Тюмени поэтапно заменяют старые деревья