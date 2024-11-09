Три человека погибли на пожаре в Тюмени

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

В СНТ "Строитель-3" в Тюмени на пожаре погибли три человека, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в частном деревянном двухэтажном доме по ул. Рябиновая поступило в девятом часу вечера 8 октября.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома.

В тушении было задействовано три единицы техники и 10 человек личного состава Главного управления МЧС.

Пожар был ликвидирован на площади 36 кв. метров. В ходе тушения обнаружены тела трех погибших.

Как уточняет Следственный комитет Тюменской области, установлено, что погибшие - 59-летний мужчина и женщины 60 и 83 -х лет.

Организована процессуальная проверка, на месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность электропроводки или печного оборудования.