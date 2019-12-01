Более тридцати инициатив реализовали в Тюменской области благодаря конкурсу "Моя идея"

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

36 инициатив реализовали в Тюмени и Тюменской области благодаря конкурсу проектов “Моя идея”, сообщает пресс-служба мультицентра “Моя территория”.

С июня по декабрь участники "Моей идеи" реализовали различные городские события. Так, в городе состоялся фестиваль футбольного фристайла и уличного футбола, прошли соревнования по спортивной борьбе, иммерсивный спектакль "Чик. Гудбай, Берлин!", музыкально-литературный фестиваль "Ключ". Кроме того, победителями стали 17 инициатив от жителей муниципалитетов юга Тюменской области.

В Сладково состоялась фотовыставка "Сладково спортивное", которая показывает спортивные достижения села за 75 лет, а в Ишиме открылась экотропа по заповедным местам природы и многое другое.

Проектами-победителями конкурса в Тюмени стали: образовательная программа по спасению из экстренных ситуаций "Спаси себя сам", мастер-класс от волонтеров спецотряда для пожилых людей "Краски жизни", создание коворкинг-пространства для учителей и школьников с целью обучения социальному проектированию "Высшая проектная школа", интерактивная выставка "Тюмень — город госпиталей", "Лагерь социального лидерства", марафон по повышению самодисциплины и личностной продуктивности "Я могу". Также победителями стали два проекта из Ишима: командная игра для старшеклассников "Школа проектного мышления" и конкурс для девушек с ограниченными возможностями "Мисс оптимистка".

“В следующем году конкурс проектов немного видоизменится. Участников ожидает образовательная программа в конкурсе "Моя идея: перезагрузка". Уже в скором времени мы подробнее расскажем о нововведениях и призовем участников прошлых лет поделиться опытом с преемниками”, — поделился руководитель конкурса проектов “Моя идея” Алексей Суворов.