Тюменские дорожники за ночь вывезли более тринадцати тысяч кубометров снега

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13,5 тыс. кубометров снега вывезли дорожные машины города за ночь с 25 на 26 декабря, сообщает администрация Тюмени.

На уборке было задействовано 390 машин.

С утра 26 декабря на борьбу со стихией выведено 503 единицы техники, вышло 558 дорожных рабочих. Перед ними поставлена задача – тщательно промести улицы по всей ширине проезжей части, очистить тротуары и подходы к остановочным комплексам и территорию вокруг них. На расчистке задействованы семь лаповых и 91 фронтальный погрузчик, 137 автосамосвалов. Уборка ведется как на центральных улицах, так и на окраинах города. По дорогам, где ходит общественный транспорт, комплексные дорожные машины уже несколько раз провели прометание.

Дорожники в первую очередь будут вывозить снег с остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, со всех мест массового посещения людей и социально значимых объектов. В зависимости от категории дороги формируется очередность вывоза снега.

Своевременность и качество уборки контролируют ответственные специалисты управ административных округов, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, руководители подрядных организаций. Своевременность выполнения графиков уборки и качество выполнения работ можно отслеживать в виде фотоотчетов, представленных на портале.