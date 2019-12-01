  • 26 декабря 201926.12.2019четверг
  • USD61,7164
    EUR68,4065
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер северо-восточный

Виктория Сливко поборется за медали юбилейной "Ижевской винтовки"

Спорт, 11:15 26 декабря 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Биатлонистка Виктория Сливко, педставляющая Тюменскую область, поборется за награды 50-й "Ижевской винтовки", которая стартует в Удмуртии 26 декабря.

Индивидуальная гонка на 15 км у женщин откроется в 10 часов по московскому времени. Среди известных биатлонисток в стартовых протоколах Ульяна Кайшева, Кристина Смирнова, Ольга Якушова, Евгения Павлова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова. Всего заявлены 47 спортсменок.

Тюменскую область также представят Анастасия Галкина, Ольга Мощенкова и Александра Бацина.

Мужчин ожидает спринт на 10 км, старт назначен на 12 часов 30 минут по московскому времени. Среди известных атлетов: Алексей Волков, Максим Цветков, Алексей Слепов, Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Кирилл Стрельцов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Вадим Филимонов.

За Тюменскую область выступят Сергей Демичев, Игорь Шетько, Иван Печёнкин, Вячеслав Малеев, Евгений Идинов, Александр Насекин.

Всего в протоколе заявлены 72 спортсмена.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон , Виктория Сливко

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:59 26.12.2019Футболисты "Тюмени" проведут три сбора
11:15 26.12.2019Виктория Сливко поборется за медали юбилейной "Ижевской винтовки"
11:04 26.12.2019Тюменцы стали бронзовыми призерами республиканских соревнований по пожарно-прикладному спорту
18:58 25.12.2019Победителей первенства города по плаванию определили в Тюмени