Виктория Сливко поборется за медали юбилейной "Ижевской винтовки"

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Биатлонистка Виктория Сливко, педставляющая Тюменскую область, поборется за награды 50-й "Ижевской винтовки", которая стартует в Удмуртии 26 декабря.

Индивидуальная гонка на 15 км у женщин откроется в 10 часов по московскому времени. Среди известных биатлонисток в стартовых протоколах Ульяна Кайшева, Кристина Смирнова, Ольга Якушова, Евгения Павлова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова. Всего заявлены 47 спортсменок.

Тюменскую область также представят Анастасия Галкина, Ольга Мощенкова и Александра Бацина.

Мужчин ожидает спринт на 10 км, старт назначен на 12 часов 30 минут по московскому времени. Среди известных атлетов: Алексей Волков, Максим Цветков, Алексей Слепов, Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Кирилл Стрельцов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Вадим Филимонов.

За Тюменскую область выступят Сергей Демичев, Игорь Шетько, Иван Печёнкин, Вячеслав Малеев, Евгений Идинов, Александр Насекин.

Всего в протоколе заявлены 72 спортсмена.