Тюменцы смогут оценивать качество дорожных работ с помощью приложения "Госуслуги. Дороги"

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Тюменцы могут лично оценить актуальность ремонта того или иного участка дороги и качество его проведения. Функционал и структуру мобильного приложения "Госуслуги. Дороги" утвердили участники заседания проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" под председательством вице-премьера России Максима Акимова.

"Нам принципиально важна обратная связь с людьми, - отметил он. - В оценке решений и усилий региональных властей мы на 90% мы будем полагаться не на формальные показатели, а на реакцию людей. Поэтому мы создали мобильное приложение, которое по геометке пользователя позволит ему увидеть, какие дороги планируется сделать, какие уже сделаны, где ведутся работы".

После подтверждения местоположения, поясняется на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, пользователь может увидеть карту дорог: желтым цветом отмечены участки, на которых работы ведутся, зеленым – где работы завершены (контракт выполнен и оплачен), серым – где ожидается их начало. Также можно найти интересующий участок дороги по адресу или отобрать объекты по удаленности от своего местоположения, рейтингу пользователей или степени завершенности.

После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе, а также поставить свою оценку или написать отзыв, к которому можно приложить фото.

Получить информацию об участках дорог, включенных в программу дорожно-строительных работ в соответствии с нацпроектом, может каждый, кто установил на своем мобильном устройстве приложение "Госуслуги. Дороги". Для оценки и комментария необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг.

Скачать "Госуслуги. Дороги" можно в магазинах App Store и Google Play. По словам Максима Акимова, хотя приложение стало доступно пользователям лишь на днях, его скачали уже более 2 тыс. раз.

Сейчас в приложении доступна информация о дорогах, включенных в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019 год во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (они не входят в число участников нацпроекта).

Приложение "Госуслуги. Дороги", по данным Минтранса России, интегрировано с системой оперативного управления "Эталон", которая уже зарекомендовала себя с положительной стороны. Таким образом, для жителей стал доступен еще один удобный способ обратной связи по качеству ремонта дорог по нацпроекту в дополнение к региональным группам в социальных сетях.

"Мобильное приложение "Госуслуги. Дороги" должно стать простым инструментом для получения обратной связи от граждан и дополнительным механизмом контроля качества ремонта дорог. Благодаря авторизации через "Госуслуги" пользователи не обезличены, и отзывы носят более конструктивный характер", – отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

В 2020 году мобильное приложение будет интегрировано в основное приложение "Госуслуги".

"Это позволит пользователям не переходить между двумя окнами приложений, а оценивать работу дорожников непосредственно при использовании "Госуслуг" в стандартной, привычной среде", – считает вице-премьер Максима Акимова.