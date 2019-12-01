Трех героев наградят медалями "За спасение погибающих на водах" в Тюмени

на фото — курсант ТВВИКУ Иван Очкин | Фото: "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте на фото — курсант ТВВИКУ Иван Очкин | Фото: "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте

Трех человек наградят медалями МЧС России "За спасение погибающих на водах" в Тюмени 27 декабря. Об этом рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

"Александр Кайгородов в начале 2019 года — во время новогодних каникул — спас провалившегося под лед на Лесобазе в Тюмени ребенка. Этот случай некоторое время оставался неизвестным, героя удалось найти после общественного резонанса. После мы сделали на Александра Кайгородова наградные документы", — поделился Александр Зубарев.

Второй герой — Евгений Чиков. Он вместе с инспектором ГИМС спас двух человек, которых на льдине понесло по реке в Тобольске во время ледохода в апреле 2019 года. "Наш сотрудник — инспектор — получил награду раньше. А начальник службы тобольской службы обеспечения безопасности на воде Евгений Чиков, который находился в тот день на дежурстве, получит сегодня медаль "За спасение погибающих на водах"", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Третий герой, которого ждет награда, курсант ТВВИКУ Иван Очкин. В мае в темное время суток он вытащил упавшего в воду с парапета набережной Туры человека. Сотрудники ГУ МЧС России нашли молодого человека не сразу, смогли выйти на него благодаря социальным сетях и постам о смелом поступке. После на его имя так же подготовили документы к предоставлению к награде.

Торжественное мероприятие, на котором отметят наградами не только сотрудников и работников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, но и гражданских лиц, которые проявили героизм, работали во взаимодействии с ведомством весь 2019 год, в учебном центре пожарной охраны.

Отметим, 27 декабря в России ежегодно отмечается День спасателя РФ.

Инна Пахомова