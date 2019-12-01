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Жительница Ишима поверила лжебанкиру и осталась без денег

Происшествия, 14:58 27 декабря 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, разыскивают полицейские Ишима, сообщает УМВД России в Тюменской области.

Жительнице Ишима позвонил неизвестный, который представился сотрудникам службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы гражданка не потеряла свои сбережения, он попросил назвать реквизиты карты и пришедший на телефон смс-код. Женщина поверила словам звонившего и передала персональные данные своей банковской карты. В результате с ее карты было списано 29 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно рекомендуют не сообщать неизвестным лицам информацию по личным банковским счетам. Лучше всю информацию уточнить в ближайшем офисе банка.

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# Ишим , мошенничество

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