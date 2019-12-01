Электронные трудовые, индексация материнского капитала, общение с приставами по СМС: что изменится с 1 января

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

На железнодорожных вокзалах дальнего следования будут работать бесплатные туалеты, начнется постепенный отказ от бумажных трудовых книжек, а новый автомобиль можно будет зарегистрировать не только в ГИБДД, но и в аккредитованных компаниях. Об этих и других нововведениях, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает Госдума.

Электронная трудовая

До конца 2020 года работники могут выбирать, вести им бумажную или электронную трудовую книжку. Для сотрудников, впервые поступающих на работу в 2021 году, будет только электронный вариант.

Данные о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде.

Индексация маткапитала

В 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей.

Напомним, деньги маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.

Поддержка семей с детьми

Теперь получить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого или второго ребенка можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.

Кроме того, эти выплаты семья может получать, пока ребенку не исполнится три года.

Ответственное обращение с животными

Вступают в силу важные нормы закона об ответственном обращении с животными.

Это новые правила выгула собак опасных пород, запрет контактных зоопарков и содержания диких животных дома, регулирование деятельности приютов для животных. Также при обращении с бездомными животными можно будет руководствоваться только программой "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания".

Безопасные сделки с недвижимостью

Граждане, купившие недвижимость и полагавшиеся при этом на данные ЕГРН, признаются добросовестными, если на суде не доказано обратное. У таких людей государство не сможет истребовать жилье.

Покупатели недвижимости, не знавшие о ее прошлом и лишившиеся ее по решению суда, получат от государства компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой стоимости.

Расширение эксперимента по самозанятым

Льготные налоговые ставки для самозанятых появятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Башкортостане.

Общение с приставами онлайн

Обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно будет онлайн.

Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны в электронной форме или по СМС.

Защита потребителей микрофинансовых организаций

Финансовый уполномоченный будет отстаивать права потребителей МФО. К нему нужно обратиться в досудебном порядке. Он будет рассматривать обращения потребителей в отношении микрофинансовых организаций, если размер требований не превышает 500 тыс. рублей.