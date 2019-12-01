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Более тридцати тобольских семей получили ключи от новых квартир

Общество, 16:59 27 декабря 2019

ТРК "Тобольское время" | Фото: ТРК "Тобольское время"

32 семьи получили ключи от квартир в новых домах в с. Малая Зоркальцева Тобольского района. Два трехэтажных дома расположены по адресам пер. Учителей, 6 и пер. Учителей, 7, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Ключи вручили новоселам, которые стали участниками федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В 2019 году в Тюменской области расселены 29 тыс. кв. м (45 домов, 650 жилых помещений, 1, 65 тыс. человек). Реализация мероприятий прошла в восьми муниципальных образованиях – в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Голышмановском городском округе, Вагайском, Исетском, Тобольском и Тюменском районах.

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# ветхое и аварийное жилье , нацпроект , программа переселения

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