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Тюменские спасатели отметили профессиональный праздник

Общество, 09:25 28 декабря 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники МЧС и и жители области, проявившие смелость при спасении людей, получили заслуженные награды и грамоты, сообщает региональное управление МЧС.

Профессиональный праздник тюменские спасатели отмечали в учебном центре ФПС 27 декабря.

"Наша работа неразрывно связана с ежедневным риском. Сотрудники МЧС России работают и в огне пожаров, и на затопленных территориях, спасают людей из завалов обрушившихся зданий, доставляют гуманитарные грузы - отметил врио начальника Главного управления Алексей Пархомович. - Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей, - эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях Главного управления МЧС".

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Завершилось мероприятие концертом, в котором приняли участие члены художественной самодеятельности подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, представители творческих объединений Тюмени.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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