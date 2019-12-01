Тюменские спасатели отметили профессиональный праздник

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники МЧС и и жители области, проявившие смелость при спасении людей, получили заслуженные награды и грамоты, сообщает региональное управление МЧС.

Профессиональный праздник тюменские спасатели отмечали в учебном центре ФПС 27 декабря.

"Наша работа неразрывно связана с ежедневным риском. Сотрудники МЧС России работают и в огне пожаров, и на затопленных территориях, спасают людей из завалов обрушившихся зданий, доставляют гуманитарные грузы - отметил врио начальника Главного управления Алексей Пархомович. - Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей, - эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях Главного управления МЧС".

Завершилось мероприятие концертом, в котором приняли участие члены художественной самодеятельности подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, представители творческих объединений Тюмени.