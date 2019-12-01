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Лежбище моржей расчистят в 2020 году на Ямале

Общество, 12:11 28 декабря 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Российский Центр освоения Арктики продолжит уборку захламленных территорий полуострова Ямал в 2020 году, сообщает правительство округа.

В планах - провести очистку лежбища моржей, обнаруженного учеными в 45 км от поселка Харасавэй. В этом районе сохранились остатки прошлой хозяйственной деятельности: брошенные металлические бочки, лом черных металлов и деревянные постройки бывшей метеорологической станции.

Работы по очистке территории лежбища будут организованы в самом начале лета. Это связано с тем, что лежбища представляют собой места отдыха морских млекопитающих осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда. Моржи занесены в Красные Книги России и Ямала. Такого массового скопления этих морских животных в округе до сих пор не наблюдалось.

В следующем году Российский Центр освоения Арктики продолжит также очистку захламлённой территории бывшего вахтового посёлка Харасавэй. На сегодня там ликвидировано 30 аварийных строений из 64.

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Собрано свыше 1 тыс. 500 тонн боя строительного кирпича и 900 тонн металлолома. На площади более двух гектаров выполнены работы по очистке земельных участков, проведена планировка территории.

Строительные отходы утилизируются в мобильной инсинераторной установке. Металлолом разрезается и складируется на специально оборудованных площадках. Деревянные брусья пакетируются и складываются для передачи местному населению.

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# ЯНАО

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