В праздники в Тюмени усилят контроль вывоза отходов

| Фото: пресс-службы ООО "ТЭО" | Фото: пресс-службы ООО "ТЭО"

В усиленном режиме будут работать с 1 по 8 января службы "Тюменского экологического объединения". За качеством услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в новогодние праздники будет следить служба качества, сообщает региональный оператор.

30 и 31 декабря вывоз отходов с некоторых контейнерных площадок Тюменской области будет производиться дважды в день. В период длинных выходных предусмотрено увеличение количества выезда спецтехники на линии, в случаях, когда это будет необходимо.

"Региональный оператор не остановит работу ни в один из праздничных дней. Нами предприняты все меры, для того, чтобы тюменцы встретили новый год в чистоте и комфорте, – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко. – В свою очередь "Тюменское экологическое объединение" также надеется на взаимную ответственность граждан и напоминает, что небрежная парковка автомобилей во дворах может значительно затруднить работу спецтранспорта".

Для удобства тюменцев ежедневно с 7 до 22 часов (1 января – с 9 часов) звонки принимаются по телефону горячей линии компании 8-800-250-73-26.