Яблочное пюре для детей изучили в "Роскачестве"

Продукцию 24 популярных на российском рынке торговых марок яблочного пюре для детей изучили по 148 показателям безопасности эксперты, сообщает "Роскачество".

В целом выводы по результатам исследования позитивные. Вся продукция оказалась безопасной, несоответствий обязательным требованиям законодательства и ГОСТа не выявлено.

Половина исследованного пюре – продукция 12 торговых марок – соответствовала не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающего стандарта "Роскачества".

Указанная в маркировке информация о массе нетто, пищевой ценности, массовой доле витаминов и пищевых волокон соответствовала фактическим показателям у пюре 23 торговых марок из 24. Иными словами, при выборе яблочного пюре потребители могут в полной мере доверять размещенной на этикетке информации.

Не обнаружены консерванты, синтетические красители, сахарозаменители и подсластители, а также посторонние примеси: растительного происхождения, минеральные или какие-либо другие.

Это говорит о том, что для изготовления сырья использовали чистые яблоки и пюре производили в соответствии с санитарными требованиями.

В пюре десяти торговых марок эксперты обнаружили следовые количества различных пестицидов. Они могли перейти в готовый продукт из растительного сырья. "Роскачество" напоминает, чт содержание обнаруженных пестицидов в настоящее время в Российской Федерации не нормируется и не контролируется. Следовательно, такое пюре соответствует всем обязательным требованиям.