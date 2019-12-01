Круглый стол "Искусство в интерьере" впервые прошел в Тюмени

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Круглый стол "Искусство в интерьере" впервые состоялся в одном из художественных салонов Тюмени. Его инициатором стала архитектор-дизайнер Анна Гусакова.

В финале полуторачасового разговора архитекторы, дизайнеры, художники и бизнесмены решили встречаться в постоянном режиме, причем на международном уровне, и реализовывать идеи по адекватному восприятию искусства обществом и ведению бизнеса в этой сфере, сообщает "Тюменская область сегодня".