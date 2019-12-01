Голышмановским пенсионерам напомнили о пожарной безопасности
Встреча спасателей с пенсионерами и персоналом состоялась в Голышмановском доме ветеранов в рамках профилактической операции "Новый год - 2020", сообщает региональное МЧС
Заместитель начальника ОНД и ПР по Голышмановскому округу Дмитрий Жириков рассказал о произошедших за год пожарах, объяснил, на что стоит обратить внимание одиноко проживающим пожилым людям.
Инспектор отметил, что наибольшее число пожаров происходит от неосторожного обращения с огнем, по причине забывчивости и рассеянности.
"Только в текущем году два раза виновником таких происшествий стал проживающий пенсионер - инвалид, который во время приготовления пищи на электрической плите, отвлекся на другие дела и заснул. Благодаря установленной в здании современной пожарной сигнализации удалось избежать серьезных последствий", - напомнил к присутствующим Дмитрий Жириков.
В беседе с соцработниками сотрудник МЧС акцентировал внимание на обязательный осмотр электропроводки, напоминания пожилым людям о правилах обращения с электроприборами.