Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за билеты на концерты и представления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Советы по покупке билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия и по возврату за них средств дал жителям страны Роспотребнадзор. Информация размещена на сайте ведомства.

При приобретении билета важно обратить внимание на то, кто является "продавцом". Все списки официальных посредников указаны на сайте организации. Оплата их услуг равняется приблизительно 10% от стоимости билета. Она должна оформляться с обязательной выдачей покупателю документа, подтверждающего проведенную операцию.

Следует также обратить пристальное внимание на цену билета. Важно, чтобы она не отличалась от стоимости, которая указана на сайте организации. Необходимо оценить внешний вид билета. Все элементы его оформления должны быть также указаны на сайте организации.

Полная стоимость билета возмещается посетителю в случае отмены, замены или переноса зрелищного мероприятия. Кроме того, можно получить обратно 100% от цены билета, если гость решил отказаться от посещения мероприятия за десять дней до его проведения.

Половину от цены билета можно вернуть менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до даты проведения зрелищного мероприятия. Менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до начала мероприятия можно получить обратно примерно 30% стоимости билета.

Организация вправе не возвращать посетителю стоимость билета в случае, если человек отказывается от посещения концерта или представления менее чем за три дня.

Что касается абонементов, их действие начинается со дня проведения первого предусмотренного абонементом мероприятия.