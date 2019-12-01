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Воспитанники тюменской колонии сыграли в "Новогодний брейн-ринг"

Общество, 11:08 30 декабря 2019

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Воспитанники тюменской воспитательной колонии приняли участие в интеллектуальной игре "Новогодний брейн-ринг". Вместе с ними сыграли воспитанники Пермской, Кировоградской и Ижевской воспитательных колоний, сообщает региональное УФСИН.

Команды прошли несколько этапов, отвечая на вопросы об истории, традициях, мультфильмах и сказках, связанных с празднованием Нового года. Каждая игра раскрывала умение логически мыслить и быстро реагировать.

Наибольший интерес вызвала битва капитанов, в котором ответы на многие вопросы требовали не только знаний в различных областях, но и логики.

Новогодняя тематика позволила создать праздничное настроение. Жюри, состоящее из педагогического коллектива, огласило результаты игры: первое место заняла команда Кировоградской колонии.

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# УФСИН по Тюменской области

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