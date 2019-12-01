Чудеса под Новый год: исполнились мечты тюменских участников кремлевской "Елки желаний"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый год – один из главных праздников в году, когда все, взрослые и дети, верят в чудеса. Сбылись мечты и четырех ребят из Тюменской области - они стали участниками проекта "Елка желаний". Дети получили подарки 30 декабря от Деда Мороза, которому помог исполнить желания маленьких тюменцев губернатор Александр Моор.

Побывать в самом большом в стране Олимпийском парке аттракционов в Сочи мечтал шестилетний житель Тюмени Савелий Фурсов. Дед Мороз и Снегурочка подарили мальчику сертификат на поездку в 2020 году и поздравили с наступающим праздником. Мама Савелия Анастасия Фурсова уверена, что сын получит массу положительных эмоций от поездки, которую семья планирует на летние месяцы.

"В проект "Елка желаний" мы попали случайно – в последний момент заполнили заявку на участие и отправили ее. А когда позвонили и сказали, что хотят осуществить мечту именно нашего ребенка, мы были очень счастливы. Именно в тот момент я по-настоящему поверила в чудеса. Савелий пока не понимает происходящего, но обязательно поймет, когда увидит свою мечту. Думаю, ему обязательно понравится парк в Сочи, он получит большое удовольствие и массу положительных эмоций, ведь он безумно любит аттракционы", - рассказала Анастасия Фурсова.

Еще в одну поездку, на этот раз на Кремлевскую елку, отправится четырехлетний Михаил Прядко. Мама мальчика Евгения Прядко узнала о проекте в социальной сети и отправила заявку.

"Мы с мужем решили написать именно это желание, ведь это главный детский новогодний праздник страны, это эмоции и впечатления, которые очень важны для ребят. Мы не ожидали, но мечты действительно сбываются. Очень благодарны, что Дедушка Мороз нам сделал такой подарок, ведь это Кремлевская елка и здорово, что дети смогут увидеть такую красоту", - поделилась Евгения Прядко.

Семилетней Ярославе Никулиной Дед Мороз вручил сертификат на световой стол с песком. В ближайшие дни подарок, который выполнят на заказ, доставят Ярославе домой. Мама девочки Оксана Никулина назвала исполнение мечты настоящим новогодним чудом. Световой столик для ее дочери – не просто игрушка. Игра с песком успокаивает, развивает и позволяет восполнить сенсорный голод, который возникает у ребят с ментальными нарушениями.

"Это просто чудо, что исполнилась наша мечта. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в исполнении самого заветного, сокровенного и действительно того, что желают наши дети. Большое спасибо губернатору, президенту, давшему старт проекту, который помогает верить в чудеса", - поделилась Оксана Никулина.

Надо отметить, что Дед Мороз исполнил мечты не только ребят из Тюмени. В преддверии Нового года свой подарок получил и юный житель села Новая Заимка Заводоуковского городского округа. Девятилетнему Дмитрию Токмакову Дед Мороз подарил синтезатор.

"Нам позвонили из Тюмени, сказали, что по поручению Деда Мороза хотят подарить музыкальный подарок. Я сначала подумала, что это шутка. Не ожидала, что нас выберут, написала и забыла. Радости было море, эмоции переполняли нас!" - признается Наталья Токмакова. Музыкальные занятия для мальчика важны. Сейчас после такого подарка у них новая мечта - обязательно научиться играть на синтезаторе.

Акция "Елка желаний" организована Всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тыс. желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могли оставлять до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.

Любовь Голышева