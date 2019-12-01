Тюменцам предлагают встретить Новый год с "моржами"

| Фото: "АквАйСпорт — Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "АквАйСпорт — Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Встретить Новый год на базе "моржей" "Озеро Чемпионов" приглашает тюменцев Центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" 31 декабря.

"В этом году у нас будет более насыщенная программа. Будут хороводы с Дед Морозом — у нас собираются много детей в возрасте от пяти лет и старше. Под бой курантов — у нас обязательно прыжок в прорубь. Рядом будет телевизор, по которому будем слушать поздравление президента", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор соревнований, председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

По ее словам, отмечать Новый год вместе для моржей стало доброй традицией. Такой праздник проводится восьмой раз. Присоединиться к празднику может любой желающий. Для этого нужно взять с собой купальник и тапочки. Окунать будут всех. Погреться тюменцы смогут в бане.

На празднике тюменцы увидят чемпионскую елочку. "В этом году у нас зародилась новая традиция вешать медали на елку. Во-первых, это подстегивает участников соревнований, чтобы было больше побед. Люди вещают по одной медали на елку. Сейчас на ней около 50 медалей. Елочка выдерживает, еще 20 человек принесут свои медали", — добавила Татьяна Редькина.

Желающих присоединиться к празднику ждут к 15 часам на базе моржей "Озеро Чемпионов" (25 км объездной дороги Тюмени).

Инна Пахомова