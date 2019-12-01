  • 31 декабря 201931.12.2019вторник
  • USD61,9057
    EUR69,3406
  • В Тюмени -15..-17 С 7 м/с ветер южный

Тюменцам предлагают встретить Новый год с "моржами"

Общество, 09:04 31 декабря 2019

"АквАйСпорт — Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "АквАйСпорт — Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Встретить Новый год на базе "моржей" "Озеро Чемпионов" приглашает тюменцев Центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" 31 декабря.

"В этом году у нас будет более насыщенная программа. Будут хороводы с Дед Морозом — у нас собираются много детей в возрасте от пяти лет и старше. Под бой курантов — у нас обязательно прыжок в прорубь. Рядом будет телевизор, по которому будем слушать поздравление президента", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор соревнований, председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

По ее словам, отмечать Новый год вместе для моржей стало доброй традицией. Такой праздник проводится восьмой раз. Присоединиться к празднику может любой желающий. Для этого нужно взять с собой купальник и тапочки. Окунать будут всех. Погреться тюменцы смогут в бане.

На празднике тюменцы увидят чемпионскую елочку. "В этом году у нас зародилась новая традиция вешать медали на елку. Во-первых, это подстегивает участников соревнований, чтобы было больше побед. Люди вещают по одной медали на елку. Сейчас на ней около 50 медалей. Елочка выдерживает, еще 20 человек принесут свои медали", — добавила Татьяна Редькина.

Желающих присоединиться к празднику ждут к 15 часам на базе моржей "Озеро Чемпионов" (25 км объездной дороги Тюмени).

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# моржи , Новый год , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:48 31.12.2019Пианист Александр Шевченко сыграет в тюменском музее
10:33 31.12.2019Детей-сирот и студентов из Тюмени обучили мотивации и целеполаганию
10:18 31.12.2019Тюменцев зовут на представление "Волшебство с Фьеками"
10:03 31.12.2019На Ямале сформировали комиссию по подготовке к Всероссийской переписи населения