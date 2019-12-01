Тюменские медики спасли отравившуюся грибами девушку

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Медики спасли тюменку, отравившуюся грибами, сообщает областная станция скорой помощи.

21-летняя жительница Тюмени приготовила жареную картошку с грибами, а через 30 минут после еды ей стало плохо. Оказалось, что на сковороду попал ядовитый гриб.

У девушки появились слабость и головокружение, а также галлюцинации: близко стоящие предметы виделись на далеком расстоянии и наоборот, и они постоянно меняли цвета.

Она вызвала скорую помощь. Со слов пострадавшей, грибницей угощалась и ее подруга, но у нее никаких проблем со здоровьем не возникло.

Прибывшая бригада провела пациентке промывание желудка и поставила капельницу для снижения интоксикации. Медики доставили женщину в областную клиническую больницу № 1.

"Если среди хороших сушеных грибов затесался ядовитый гриб – это как русская рулетка: токсические вещества от ядовитого гриба не успевают распространиться по всему только что приготовленному блюду и кому он попадется, тот и получит отравление, другие люди – нет. Зрительные, слуховые галлюцинации – это признак отравления токсическими веществами", – рассказали врачи скорой медицинской помощи.