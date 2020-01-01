Александр Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски 2020"
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Александр Большунов выиграл золотую награду в гонке преследования в рамках четвертого этапа "Тур де Ски 2020", которая проходит в Италии, сообщает Федерация лыжных гонок.
Второе место у Сергея Устюгова (ХМАО-Югра), третье - у Иво Нисканена (Финляндия).
Четвертое место у Артема Мальцева (Нижегородская область/Республика Мордовия), Иван Якимушкин (Тюменская область) 9-й, 17-й Андрей Мельниченко (Красноярский край), Денис Спицов (Тюменская область) 18-й, 20-й Андрей Ларьков (Республика Татарстан).