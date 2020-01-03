ЗАГС: самые крепкие семьи - в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 424 свадьбы сыграли в Тюменской области за 11 месяцев 2019 года. Из них 6 тыс. 157 бракосочетаний - в Тюмени. Об этом свидетельствует официальная статистика Управления ЗАГС Тюменской области.

Рекорды года побил август: в последний месяц лета узаконили свои отношения 1 тыс. 692 пары, в том числе 1 тыс. 24 - в Тюмени. В июле заключили 1 тыс. 474 брака, в том числе 891 — в Тюмени. Больше 1 тыс. 200 — в июне и сентябре.

Немного желающих было жениться в мае — зарегистрировано всего 448 браков, в том числе 288 - в Тюмени. Вероятно, что из-за суеверия — якобы женившиеся в мае всю жизнь будут маяться. Правда, статистика говорит о том, что среди майских молодоженов меньше разводов.

В целом, за 11 месяцев зарегистрировано 6 тыс. 540 разводов, в том числе 3 617 - в Тюмени. С учетом официальной статистики, "Вслух.ру" определил районы, где значительна разница между свадьбами и разводами.

Самые крепкие семьи оказались в Тюменском районе: с января по ноябрь зарегистрировано 1 тыс. 167 бракосочетаний, расторгли отношения 585 пар. В Тобольском районе число разводов такое же - 585. Свадеб здесь было 877.

Можно выделить Армизонский (35 браков, 19 разводов), Бердюжский (59 и 28 соответственно), Ишимский (556 и 382), Упоровский (74 и 51) районы. В Викуловском, Казанском, Сорокинском районах примерно равное количество и регистраций, и расторжений браков. В Юргинском число разводов значительно превысило количество свадеб - 32 и 41 соответственно.