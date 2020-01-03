Тюменские школьники сделают "Шаг в будущее"

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Ученики из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Абатского, Заводоуковского, Казанского и Тюменского районов представят Тюменскую область на Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее" в Москве в марте.

Юные изобретатели выступят на симпозиумах "Инженерные и точные науки", "Естественные науки", "Социально-гуманитарные науки и искусство".

Ученики 7-11 классов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского и Упоровского района, которые стали победителями регионального уровня, выступят на российских соревнованиях юных исследователей "Шаг в будущее. Юниор", которые пройдут в апреле в Реутове.

Школьники представят результаты своих научных работ на симпозиумах "Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего", "Естественные науки и современный мир", "Математика и информационные технологии", "Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе", пишет "Мегатюмень".