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Создание новых предприятий в Тюменском районе обсудили в районной администрации

Экономика, 13:56 04 января 2020

ИА "Тюменская линия". Архив. | Фото: ИА "Тюменская линия". Архив.

Итоги работы по созданию благоприятного инвестиционного климата и задачи на предстоящий год представители бизнес-сообщества и администрации Тюменского района обсудили на заседании.

Заместитель главы района Сергей Ивченко напомнил, что в 2019 году совет рассматривал такие важные вопросы, как изменения законодательства в части накопления твердых коммунальных отходов, проблемы развития сетей газоснабжения и электроснабжения на территории района и другие.

На начало декабря 2019 года администрация района сопровождала 107 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 22 млрд. рублей, которые по плану создадут более 3,7 тысяч рабочих мест.

В 2020 году планируется активизировать работу по реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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