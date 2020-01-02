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Фотовыставка "Заповедные места" откроется в ялуторовском "Доме природы"

Общество, 10:13 02 января 2020

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Персональная фотовыставка Николая Соловьева "Заповедные места" откроется в Ялуторовске в музее "Дом природы" (ул. Революции, 54) 17 января, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Автор выставки родился и вырос в Ялуторовске, а в настоящее время трудится инспектором по охране заповедной территории Кроноцкого природного биосферного заповедника, примыкающего к акватории Тихого океана. Именно здесь расположены 89 действующих вулканов, термальные озера, водопады и знаменитая долина гейзеров.

На выставке представлены работы, отображающие всю красоту и величие природы заповедника. На фотографиях запечатлены восхитительные пейзажи и представители фауны, обитающей в заповедной зоне: медведи, лисы, норки, нерпы, зайцы.

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# Дом природы , заповедники , фотовыставка

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