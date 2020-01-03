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Названа самая безопасная авиакомпания в мире

Общество, 12:25 03 января 2020

Австралийская авиакомпания Qantas согласно рейтингу авиаэкспертов стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, сообщает "Лента.ру".

При составлении рейтинга специалисты учитывали такие критерии, как статистика аварий и серьезных инцидентов, проверки со стороны надзорных органов, прибыльность, разработки в области безопасности полетов, а также возраст самолетов.

Второе место занял новозеландский перевозчик Air New Zealand, а третье — тайваньский EVA Air. Пятерку самых надежных авиакомпаний замкнули Etihad и Qatar Airways. Среди самых безопасных бюджетных перевозчиков оказались Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo.

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