Жительница Челябинска продает тысячу рублей за семь миллионов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти восемь миллионов рублей запросила за тысячную купюру жительница Челябинска, сообщает РИА Новости.

Женщина выставила купюру на портале бесплатных объявлений. Высокую стоимость продавец объяснила тем, что у купюры "красивый" номер – 7777770. За эту сумму женщина готова расстаться с тысячей. Объявление было опубликовано еще 13 декабря, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас.

В начале декабря житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее "редкой".