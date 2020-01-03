  • 3 января 20203.01.2020пятница
  • USD61,9057
    EUR69,3777
  • В Тюмени -13..-15 С 6 м/с ветер южный

Жительница Челябинска продает тысячу рублей за семь миллионов

Общество, 14:40 03 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти восемь миллионов рублей запросила за тысячную купюру жительница Челябинска, сообщает РИА Новости.

Женщина выставила купюру на портале бесплатных объявлений. Высокую стоимость продавец объяснила тем, что у купюры "красивый" номер – 7777770. За эту сумму женщина готова расстаться с тысячей. Объявление было опубликовано еще 13 декабря, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас.

В начале декабря житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее "редкой".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# деньги , Челябинск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:40 03.01.2020Жительница Челябинска продает тысячу рублей за семь миллионов
14:07 03.01.2020Тюменцам напомнили правила безопасного катания на льду
13:46 03.01.2020Серия акций по ведению здорового образа жизни пройдет в регионе
12:52 03.01.2020Тюменские школьники сделают "Шаг в будущее"