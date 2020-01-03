Российских школьников предложили учить использованию пиротехники

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Уроки безопасности по использованию пиротехники в российских школах предложил ввести депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение он направил министру просвещения Ольге Васильевой. Милонов отмечает, что нередко увлечение школьниками петардами и салютами приводит к травмам и нанесению ущерба третьим лицам. В то же время депутат отмечает, что из-за ограничения продажи изделий пиротехники дети находят другие способы получения и распространения петард, которые могут быть небезопасны.

Он также предлагает перед зимними каникулами не только учить школьников правилам использования пиротехники, но и провести наглядные уроки со специалистами, которые бы показали безопасные способы запуска салютов.