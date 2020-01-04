  • 4 января 20204.01.2020суббота
  • USD61,9057
    EUR69,3777
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Угонщика иномарки задержали в Заводоуковске

Происшествия, 15:22 04 января 2020

УМВД по Тюмени | Фото: УМВД по Тюмени

Подозреваемого в угоне иномарки задержали сотрудники ГИБДД Заводоуковска, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ранее судимый 19-летний мужчина пришел в гости к соседям. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки квартиры, злоумышленник похитил ключи от автомобиля Ford Focus, завел машину и скрылся.

Хозяйка лишь через три часа заметила пропажу автомобиля и обратилась в дежурную часть полиции. В течение часа автомобиль был остановлен автопатрулем ДПС ГИБДД, а подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК России "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# угон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:22 04.01.2020Угонщика иномарки задержали в Заводоуковске
13:18 04.01.2020Мужчина погиб в аварии под Тюменью 3 января
10:31 04.01.2020В Перми экстренно сел самолет, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург
15:17 02.01.2020Двенадцать пожаров ликвидировали в Тюменской области за первые сутки 2020 года