Угонщика иномарки задержали в Заводоуковске

| Фото: УМВД по Тюмени | Фото: УМВД по Тюмени

Подозреваемого в угоне иномарки задержали сотрудники ГИБДД Заводоуковска, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ранее судимый 19-летний мужчина пришел в гости к соседям. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки квартиры, злоумышленник похитил ключи от автомобиля Ford Focus, завел машину и скрылся.

Хозяйка лишь через три часа заметила пропажу автомобиля и обратилась в дежурную часть полиции. В течение часа автомобиль был остановлен автопатрулем ДПС ГИБДД, а подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК России "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.