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Тюменский район готовится к 75-летию Победы

Общество, 18:41 06 января 2020

Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | Фото: Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюменском районе приведены в порядок мемориалы и установлены новые памятные знаки, сообщает пресс-служба главы района.

В каждом втором населенном пункте района есть особое место памяти о великом трудовом подвиге земляков.

В юбилейных мероприятиях будут задействованы школы, дома культура, местные администрации, общественные организации, волонтеры.

Несколько лет подряд в Тюменском районе проходит Парад наследников Победы. Особенно торжественным он обещает быть в год юбилея.

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