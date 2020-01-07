Тюменский район готовится к 75-летию Победы

| Фото: Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | Фото: Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюменском районе приведены в порядок мемориалы и установлены новые памятные знаки, сообщает пресс-служба главы района.

В каждом втором населенном пункте района есть особое место памяти о великом трудовом подвиге земляков.

В юбилейных мероприятиях будут задействованы школы, дома культура, местные администрации, общественные организации, волонтеры.

Несколько лет подряд в Тюменском районе проходит Парад наследников Победы. Особенно торжественным он обещает быть в год юбилея.