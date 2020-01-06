Индивидуальную экскурсию для ямальского школьника провели на мусоросортировочном заводе в Тюмени

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Второклассник из Салехарда побывал на мусоросортировочном заводе в Тюмени на индивидуальной экскурсии, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Исключительный визит организовали после письма мальчика, в котором он сообщил, что занимается научным проектом и хочет узнать все об экологии и вторичном использовании ресурсов.

Юный защитник природы проводит в Тюмени зимние каникулы и решил посвятить свободное время не только отдыху, но и получению новых знаний.

Как отметил руководитель ООО "ТЭО" Константин Фрумкин, школьнику показали все этапы производственного цикла мусоросортировочного завода и вручили подарок за активный интерес. "Матвей показал себя очень любознательным и неравнодушным ребенком. Не часто можно встретить у детей такую искреннюю и четкую позицию по вопросам экологии", – сказал он.

По словам мамы мальчика, к посещению завода он готовился заранее – изучил материалы, которые можно переработать, и часто обращает внимание на соответствующую символику в магазинах. Матвей уже планирует новые экологические проекты и изучает возможности по сокращению потребления ресурсов в доме. Вместе с ним вся семья увлеклась темой защиты природы и старается внести свой вклад в общественное экологическое движение.