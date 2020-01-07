Диетолог рассказала о правилах питания зимой

| Фото: chocolatery.net | Фото: chocolatery.net

При минусовых температурах организм человека тратит гораздо больше энергии, чем летом. Как преодолеть чувство голода и не набрать лишний вес рассказала диетолог Светлана Растопова.

"Зимой между полноценными приемами пищи можно устраивать перекусы, они помогут заглушить возникающее чувство голода. Для этого выбирайте продукты, в которых содержится большое количество витаминов и минералов. Отлично подойдут бананы, сухофрукты, орехи, нежирные йогурты", - отметила она.

Также рекомендуется зимой включить в рацион различные супы, обязательно горячие.

"На завтрак можно позволить себе кусок сливочного масла или бутерброд с ним, ведь в масле много калорий, а значит по дороге на работу морозным утром это будет гарантия дополнительной подпитки организма и сохранения тепла", - добавила диетолог.

Зимним продуктом считается и печень трески, богатая омега-3 жирными кислотами, защищающими сосуды от атеросклероза и дающими питание телу зимой, пишет "Мегатюмень".