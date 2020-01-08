Ишимцам расскажут о креативном мышлении

Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень. Архив Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень. Архив

Воркшоп "Дизайн-мышление" пройдет в ишимском мультицентре "Моя территория" 23 января.

На воркшопе ишимцев ждут задания, где они попробуют развить творческое мышление и придумывать перспективные идеи для будущих проектов. Также повысят свою продуктивность и мотивацию.

"В ноябре 2019 года мы провели проект "Креативный офис", где научили ишимцев придумывать идеи и воплощать их в проекты. Видим, что у ребят есть запрос: они хотят дальше развивать свои навыки и учиться новому. Кроме того, на воркшопе можно встретить единомышленников и объединиться для создания уникальных и креативных продуктов", — отметил руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин.

По итогу события участники воркшопа получат набор компетенций для создания полезных продуктов и услуг, а также приобретут знания о дизайн-мышлении, пишет "Вслух.ру".