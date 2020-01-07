Пожарную безопасность в жилом секторе проверяют в Ялуторовске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Более 600 частных жилых домов проверили на пожарную безопасность сотрудники надзорной деятельности совместно с представителями 81-й пожарной части в Ялуторовске, Ялуторовском и Исетском муниципальных районах в новогодние выходные 2020 года.

Как сообщает МЧС России по Тюменской области, специалисты проводят подворовые обходы мест проживания малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей. Сотрудники подразделений надзорной деятельности и профилактической работы большое внимание уделяют состоянию отопительных печей и электрической проводки.

Наиболее распространенными причинами возникновения пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и электропроводки.

Ответственность за пожарную безопасность в жилых домах несут домовладельцы. Зачастую халатное отношение жильцов, а попросту отсутствие элементарных правил соблюдения пожарной безопасности приводит к печальным последствиям, а семьи, относящиеся к группе риска, находятся на особом контроле.

На профилактических мероприятиях чаще выявляются отсутствие предтопочных листов, хранение легковоспламеняемых вещей вблизи отопительных печей, неисправность отопительных печей. С нарушителями проводятся беседы об устранении замечаний, вручаются памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. Всем семьям рекомендуют установить автономные дымовые пожарные извещатели, что позволяет обнаружить возникновение возгорания на более ранней стадии.