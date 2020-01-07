Тюменцев приглашают весело провести последний выходной новогодних каникул 2020

| Фото: департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

Новогодние и рождественские мероприятия подготовили для тюменцев в последний день зимних каникул 2020 года, 8 января, сообщает департамент культуры Тюмени.

В 10, 12 и 15 часов в молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) пройдет спектакль "Новогоднее настроение" - волшебная игровая новогодняя сказка о том, как тепло и радостно маленькие лесные жители вместе с ребятами создают свой новогодний праздник. Стоимость билетов: 300 рублей. 0+

В 11 и 14 часов в молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) пройдет спектакль "День рождения Снегурочки". Стоимость билетов: 250 руб. 6+

В 12 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) приглашает на театрализовано-игровую программу "Рождественское ассорти". Гостям расскажут о том, как ученики Академии волшебства победили зло и вернули в Зачарованный лес мир, покой и радость. А также в гости придут Дед Мороз и Снегурочка и поздравят всех с Новым годом и Рождеством. 0+

В 13 часов в сквере "Казачьи луга" - игровая программа "Зимняя сказка". Зима загадает загадки, Снегурочка заведет хоровод, а озорной Снеговик проведет веселые и увлекательные спортивные состязания. 0+

В 14 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) – творческий интенсив "Марафон новогодних событий". В программе: игры, мастер-классы, просмотр новогодних мультфильмов. 0+

В 18 часов в молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) театралов ждут на спектакль "Шесть блюд из одной курицы". Смешная, современная и трогательная история о матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже мальчика, и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви. Стоимость билетов: 200-450 руб. 16+