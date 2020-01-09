В России вступили в силу новые ограничения по кредитам и займам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые ограничения по кредитам и займам для жителей России вступили в силу с 1 января 2020 года, сообщает Центробанк.

Новые ограничения предельной задолженности касаются кредитов (займов), взятых на срок не более года. Начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка, иные меры ответственности, также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки должно быть прекращено.

Если человек взял взаймы 10 тыс. рублей, то он отдаст не более 25 тыс. рублей (10 тыс. рублей – долг, 15 тыс. рублей – проценты, неустойка, иные платежи).

При этом продолжает сохраняться предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями. С 1 июля 2019 года размер полной стоимости кредита по таким займам не превышает 365%.